Как настроить пластиковые окна чтобы плотно закрывались

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

«ЗИМА» – с максимальным прижимом. «ЛЕТО» – со слабым прижимом. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;

естественного износа уплотнителя;

неаккуратного и грубого закрывания створок;

усадки оконной конструкции;

изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Как отрегулировать пластиковое окно. Возможные причины поломок, как их исправить, тонкости работы.

Металлопластиковые окна практичны, удобны и функциональны. Среди преимуществ также длительность эксплуатации, прочность и бюджетная стоимость. Если возникают неисправности, не стоит сразу вызывать мастера – выполнить регулировку окна можно своими силами.

Возможные неисправности пластикового окна

Проблемы, которые встречаются чаще всего:

плохая фиксация ручки;

появление сквозняка с уплотнителей;

слишком тугая ручка, невозможность поворота;

неправильное положение створки по отношению к раме;

трещины на поверхности ручки.

Почему может происходить поломка? Детали конструкции имеют свойство изнашиваться, как и любой механизм. Если износ серьезный, нужна корректировка прижима створок к поверхности рамы. Возможно, дело в неправильном монтаже и потребуется вызов специалиста на дом для полной переустановки системы.

Как определить, что запорная планка неисправна

Первый признак: неравномерная посадка створок в раме. Проведите осмотр планок по периметру всего окна и если это актуально, выполните регулировку:

откройте окно, ключом немного открутите крепления и демонтируйте с них заглушки;

створка регулируется снизу и сверху;

оцените, как работает створка. Два важных показателя: плотное прилегание и равномерное закрытие.

Решение проблем с оконной ручкой

Провести монтаж ограничителя, новой ручки или закрепить ослабленную деталь совсем несложно – все действия быстро выполняются в домашних условиях.

Замена фурнитуры

Если в доме ребенок, рекомендуется снять простую ручку и сменить ее на модель, в которой встроенный ограничитель. Дети не смогут самостоятельно открыть окно или сломать ее, играясь. Если ручка треснула или пришла в негодность, демонтаж выглядит таким образом:

потяните защитную накладку в свою сторону;

поставьте в горизонтальную позицию;

открутите отверткой шурупы, находящиеся в ручке;

снимите механизм;

установите новую фурнитуру;

монтируйте защитную накладку.

Если заклинил механизм

При сильном переводе детали в нижнее положение, она может заклинить. Этот случай не считается неисправностью — произошел блок ручки для предотвращения поломки всей оконной конструкции. Ситуацию несложно исправить без обращения к специалисту. Акцентируйте внимание на маркировку детали, которая указана на поверхности запорного механизма. К примеру, если там стоит комбинация « AUBI », поищите небольшую пластину с пружинкой на поверхности, придавите ее к уплотнителю и нажмите на фурнитуру. Створка должна находится не под наклоном, потому что так срабатывает блок и провернуть фурнитуру не получиться. Оптимальная позиция – вертикально.

Если указаны другие буквы, чтобы повернуть механизм, нужно отыскать небольшой язычок, расположенный в нижней части системы. При надавливании на него, меняется положение и он становится параллельно уплотнителю.Нередко перепады температур приводят к деформации конструкции, поэтому язычок просто не дотягивается до необходимой точки. Придется выкручивать крепления отверткой или обратиться в сервисный центр. Не забывайте положить небольшой предмет (например, болтик) между блоком и рамой. Таким образом, обеспечивается сцепление ответных элементов, которое способствует повороту фурнитуры.

Тяжелое проворачивание ручки пластикового окна

Неисправность скрывается в редком смазывании детали. В случае высыхания смазки, подберите с помощью консультантов нужный проникающий состав. Алгоритм устранения проблемы прост:

на емкость со средством монтируется трубка (идет в комплектации);

смазка аккуратно наносится на нужную поверхность.

Эти нехитрые действия значительно облегчат проворачивание механизма в дальнейшем. Если вы приобрели смазку не в баллонах, для смазывания можно использовать простую ватную палочку или кисточку для рисования.

Трение рамы снизу пластикового окна

При длительном сроке эксплуатации створки окна могут опуститься вниз – провиснуть, в результате чего происходит трение во время открывания и закрывания. Если вовремя не решить проблему, оконная конструкция сломается. Чтобы устранить неполадку, потребуется 30 минут, если выполнять все правильно. Алгоритм действий прост:

распахните окно полностью;

на торцевой части есть винт, расположенный сверху. Используя шестигранный ключ нужно прокручивать деталь в том направлении, которое решает проблему – чтобы приподнять, поворачивайте по часовой стрелке, опустить – в другую сторону;

проверьте исправность системы. Если открытие – закрытие стало проще и трение почти прекратилось, корректируйте состояние стыковочной детали до необходимого уровня.

Если неполадка еще присутствует, закрутите крепление на свое место и попробуйте второй вариант:

демонтируйте защиту с нижней петли;

аккуратно прокручивайте инструментом винт по часовой стрелке или против, зависимо от нужного положения (поднять или опустить створку).

Опробуйте работу механизма.

Корректировка петли сверху

Если не закрывается верхний участок створки, нужно полностью открыть окно для удобного осмотра участка. Сверху расположена петля, которая отличается по внешнему виду от нижней. На ней находится паз для ключа, а сбоку — винт для регулировки. Выполняйте осторожные вращательные движения, продвигая саму створку поближе или подальше от петли.

Обратите внимание – важно оставить немного места между ними. Это нужно для свободной работы откидного механизма. Когда шестигранник повернут на один оборот, проверьте, работает ли окно (открываться и закрываться оно должно свободно). Если этот вариант не помог, попробуйте полностью открыть конструкцию сразу в 2 положениях, чтобы получить возможность работать с винтом на откидном механизме. Для одновременного открытия в 2 режимах, откройте окно и зажмите блокатор. Последний бывает двух видов: запорная петля и язычок.

Отведите язычок до упора, придерживайте и открывайте окна на режим проветривания, придерживая верхнюю часть створки. На пластинах поворотного механизма есть выемка под шестигранный ключ. С его помощью проведите корректировку прижима створок сверху. Отрегулировать петлю сверху получится только на откидных створках. Придерживайте окно — оно крепится лишь на нижних петлях.

По горизонтали

Со временем оконная рама проседает по высоте – часто это и есть причиной проблемы с закрытием окна. Регулировка проводиться на петлях. Открывается створка, в паз верхней вставляется инструмент, который поворачивается в направлении часовой стрелки, отодвигая створку от петли. Часть конструкции снизу опускается. Детали фурнитуры должны быть смазаны — если смазка высыхает, система выходит из строя.

Корректировка нижнего навеса нужна если окно закрыто. Этот метод не всегда уместен – манипуляции лучше проводится с наружной стороны окна. Показатели смещения створки не должны превышать 2 м.

По вертикали

Для того, чтобы отрегулировать окно таким образом, нужно аккуратно открыть колпачок петли, находящейся внизу конструкции. Далее необходимо делать вращательные движения с помощью ключа. Направление — по часовой стрелке. Если выкручивать в противоположную сторону — рама опустится. Допустимые показатели ее смещения – 1 – 3 мм.

Как убрать сквозняки

Чтобы проветрить комнату, нужно повернуть ручку в определенное положение, приоткрыв верхнюю часть окна. Зимой проем между створкой и рамой пропускает много холодного воздуха, поэтому требуется регулировка петель запорного и поворотного механизма. Для этого необходимо поставить окно на проветривание и прижать верхнюю петлю – когда потеплеет можно вернуть ее в прежнее положение. Иногда воздух попадает в комнату через закрытое окно, просачиваясь в щели.

Есть проверенный метод для определения сквозняка: поднесите горящую спичку или свечу к полностью закрытому окну и посмотрите на колебание огня – проводите корректировку там, где сквозняк заметен больше всего. Существует два варианта решения проблемы:

используя гаечный ключ или плоскогубцы, сдвиньте крепления:

поворот детали должен быть не больше пары миллиметров;

если нужно, сделайте створку слабее — просто поверните эксцентрик в противоположную сторону, против стрелки часов.

Второй вариант: избавиться от сквозняка регулировкой прижимной пластины, которая расположена на поверхности рамы со стороны петель. Для корректировки положения нужно поворачивать гаечный ключ по направлению стрелки часов. Язычок выдвигается вперед, а створка прижимается к окну.

Как выполняется регулировка «зима – лето» на пластиковом окне

Чтобы настроить окно в двух указанных режимах, нужно изменить положение цапф, усилить или сделать менее плотным прижим створки к поверхности рамы. Многими конструкциями предполагается перевод цапфы в среднее положение – оно обеспечивает неплотный прижим створки без пропуска воздуха внутрь помещения.

Как перейти на режим «зима»

В морозы и холод очень важно сберечь тепло – створка не должна пропускать низкие температуры и холодный воздух снаружи. Нагрузка на уплотнитель будет большой, если сменить положение эксцентрика. Цапфа при этом смещается вправо и оттягивается на себя. Есть несколько советов для грамотного завершения процесса:

расстояние между ручкой и роликом должно быть небольшим. Расположение насечки укажет, корректно ли выполнены монтажные работы. Если все сделано правильно, она расположена по направлению к уплотнителю;

если монтаж окна производился не так давно, специалисты рекомендуют воздержаться от перехода на «зимний» режим. Поворотно – запорный механизм может стать причиной деформации слоя уплотнителя за зиму.

Если пренебрегать этими советами, по наступлению тепла уплотнительный материал не восстановится.

Как перейти на «лето»

Когда становится теплее, можно переводить фурнитуру в позицию «лето». При переходе на «летний» режим нагрузка на уплотнитель значительно увеличивается. Рекомендуется следовать таким инструкциям:

оттянуть цапфу, переместить ее влево. Ролик переводится благодаря насечке;

цапфа должна «смотреть» на оконную ручку после перемещения.

По завершению процесса становится меньше нагрузка на уплотнительный материал. Благодаря этому увеличивается поток свежего воздуха, проникающий в помещение. Мастера советуют обязательно изменять положение ролика: в сезон тепла створки постоянно «в движении»: меняются положения и режимы, происходит открытие и закрытие.

Рекомендации при проведении корректировки пластикового окна

Существуют некоторые правила для выполнения регулировочных действий. Запаситесь нужными инструментами – пригодиться может что угодно. Акцентируйте внимание на состоянии уплотнительного материала – работу можно начинать лишь в том случае, если на нем нет механических повреждений и деформаций. Если это присутствует, вызовите мастера для замены элемента. Чтобы сменить уплотнитель придется демонтировать створки, устанавливать новый материал и замазывать его герметичной силиконовой смазкой.

Когда произведена замена, выполнять регулировку сразу нельзя – створки должны притереться к рамам. Важно аккуратно работать с ключом – шестигранником: если сделать больше оборотов, чем нужно, можно полностью открутить всю створку. Допустимое количество оборотов — 1 — 2.

Выполнить регулировку металлопластикового окна самостоятельно несложно, но если нет опыта обращения с инструментами, лучше предоставить дело мастеру. Если монтаж окна проводился не так давно, на него действителен гарантийный срок – специалисты организации обязаны все осмотреть и отремонтировать бесплатно. Немаловажна «профилактика» — проводите полную корректировку окна пару раз в год, в холодное и теплое время года, когда актуален переход на режимы «зима – лето». Если игнорировать советы, в скором времени понадобится замена оконной конструкции.

Как отрегулировать пластиковые окна самостоятельно

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Оно может простоять несколько лет без каких-либо проблем, но со временем при открывании или закрывании может ощущаться трение. Вторая проблема — поддувает из-под уплотнителя, и третья — ручка поворачивается с усилием. Все эти поломки не являются сложными и легко устраняются и совсем необязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон самостоятельно — дело минут. Все что необходимо — подтянуть или ослабить несколько винтов. Главное — знать где и как. Об этом дальше в фото и видео формате.

Точки регулировки пластиковых окон

Зимний и летний режим

Чаще всего требуется регулировка пластиковых окон к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а летом можно немного свежего воздуха впустить. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Сделать это самому легко. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна к раме прижимается при при помощи цапф. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте ручки они заходят за ответные металлические пластины, установленные на раме. Для того, чтобы была возможность регулировать плотность прилегания створки и рамы они имеют эксцентрик — или сами сделаны овальной формы, или в центре круглого выступа имеется регулировка со смещенным центром. Изменяя положение цапф (смотрите фото), меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных выступов могут быть разными. Для их регулировки могут использоваться разные инструменты. Если на вашем окне такие эксцентрики, как на рисунке слева — выступы овальной формы — их положение меняют при помощи плоскогубцев: зажимаете его и поворачиваете в нужную сторону.

Если запорный выступ круглый, как на рисунке слева, в нем может быть сделана прорезь под отвертку или шестигранный ключ. Осмотрев их, вы легко поймете, какой инструмент вам необходим: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставляете ключ или отвертку в прорезь и тоже проворачиваете в нужное положение.

Выставляете все выступы в одинаковое положение. Обратите внимание, что они находятся не только на одной стороне створки — наружной, но есть и на внутренней (хотя-бы один, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Вот все имеющиеся запорные выступы выставляете в одинаковое положение, иначе раму перекосит и из-под нее будет дуть.

Поворачивают эксцентрик при помощи плоскогубцев или шестигранного ключа

Регулируя фурнитуру пластиковых окон, помните, что слабый прижим — соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартный или сильный — зимнему. Если профилактические работы проводите в зиму, для начала выставьте стандартное положение и проверьте, есть ли продувание. Сразу пережимать резинки на новых ПВХ окнах не советуют. В таком положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижат. Из-за этого со временем он теряет эластичность. На нормальный уплотнитель гарантия 15 лет, но все-таки… Если прижим сразу выставить максимальный, резина испортится быстрее. В результате, в очередной раз выставив зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки по-прежнему дует, а резинка вся в трещинках. Это значит, что пришло время менять уплотнитель. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Итак: зимнее и летнее положение пластиковых окон выставляется изменением положения запорных выступов — цапф. Подробно все рассказано в видео ниже. После просмотра регулировка пластиковых окон самостоятельно окончательно перестанет быть проблемой.



Как отрегулировать окно чтобы не дуло

Иногда, пластиковые окна даже после перевода цапф в положение сильного прижима, не герметичны — из-под створки дует и замена резинки ничего не дает. Это случается обычно при усадке дома. В этом случае говорят, что окно проседает. Когда это происходит, теряется контакт запорного выступа и ответной пластины. При повороте ручки выступ-цапфа должна зайти за пластину, прижав створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло из помещения выдувает.

Где обычно находятся цапфы (прижимные выступы)

При проседании пластикового окна регулировка другая: нужно сдвинуть створку в стону, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала необходимо определиться, какие из цапф не дотягиваются до запорных пластин. Делается это механически. Для начала осмотрите, створку, запомните, где есть выступы. Окно закройте. Возьмитесь за раму створки в местах установки цапф и потяните ее на себя.

Проверяем, где створка не держится

Если контакт есть, рама остается неподвижной, если нет — двигается. Так проверяете в каких местах нет контакта и определяете, в какую сторону необходимо двигать створку. Делают это регулируя нижнюю и верхнюю петлю.

Регулировка нижней петли

Если не закрывается ПВХ окно где-то внизу, двигать створку будем при помощи нижней петли. Тут есть две регулировки: одна в горизонтальной плоскости — сдвигается ближе к петле или дальше от нее, и вторая — в вертикальной — поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, ее открывают. В нижней части пели есть регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда — под «звездочку»).

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери

В него вставляется шестигранник, поворотом по часовой стрелке нижний угол приближается к петле, против — отодвигается. Подвинув немного створку, пробуйте ее закрыть/открыть. Как только результат достигнут, останавливайтесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не та регулировка.

Этим винтом можно исправить положение, если при закрывании окна створка задевает раму внизу. Чуть приблизив ее к петле, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулирующий винт. Чтобы до него добраться, необходимо створку поставить на проветривание и снять декоративную накладку. Она снимается легко, нужно нижний край немного оттянуть на себя (на 1-2 мм) и подтянуть ее вверх. Сняв защитный колпачок, в верхней части увидите углубление. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворотом по часовой стрелке створка немного приподнимается, против — опускается.

Изменение положения створки по вертикали

Подробно рассказано о том, как снять декоративную накладку на петлю, как и чем регулировать нижнюю петлю на окне ПВХ в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, двигать нужно его. Для этого открываете окно хотя-бы на 90°. Можно и меньше, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. По конструкции она отличается от нижней, но в ней также есть отверстие под шестигранник.

Регулировка верхней петли пластикового окна

Винт регулировки находится сбоку. Вращая его двигаем створку дальше от петли (если не закрываются дальние от петли цапфы) или ближе к петле. Один момент — между створкой и петлей должен оставаться зазор в несколько миллиметров: он необходим, чтобы туда заходил поворотно-откидной механизм. Потому, повернув ключом на пол оборота, проверяйте, как открывается/закрывается окно.



Иногда и эта регулировка не помогает. Тогда требуется прижать верхний угол к раме. Для этого есть другой винт — на поворотно-откидном механизме. Чтобы был доступ к этому винту, придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого створку открывают, прижимают блокиратор. Он обычно бывает двух конструкций — в виде запорной петли или язычка (смотрите на фото ниже).

Блокираторы пластиковых окон

Блокиратор отводят до упора, удерживая его, поворачивают ручку на проветривание, потянув верхний край створки немного на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, которое держит створку открыто. На одной из пластин есть выступ под тот же шестигранный ключ. Поворачивая его можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Она необходима, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Регулировка, позволяющая плотнее придать верхний угол пластикового окна

Еще раз посмотреть, как отрегулировать пластиковые окна самому, можно в видео. Объяснения по делу, доступно и без лишних слов.

Не закрывается пластиковое окно

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже сдвинув створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть регулировка, как в варианте а и б на фото, попробуйте обойтись малой кровью — подкрутите еще тут. Принцип тот же: вставляете шестигранный ключ и вращаете его по часовой стрелке, выдвигая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть подкладки. Их вырезают из куска белого пластика. Максимальная толщина — 3-4 мм. Сначала, открутив винты, упоры снимают. Вырезают две прокладки: одна устанавливается снизу, вторая -с боку. В результате упор сдвигается на 3 мм вглубь створки.

Виды ответных частей на раме

Устанавливаются сначала на нужное место подкладки, на них — упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверяете, закрывается окно или нет.

Если и это не помогло — есть еще один способ: отодвинуть раму створки. Она довольно эластична, и ее можно подвинуть примерно на 5 мм. Порядок действий такой:

С той стороны, которую нужно подвинуть, снимается штапик (только один).

Между стеклопакетом и рамой чуть ниже места, где будем отодвигать, вставляется пластиковый или деревянный (не металлический) гладкий и узкий предмет. Больше всего подходит плоская лопатка или линейка.

Что делать, если не закрывается пластиковое окно? Как отрегулировать

Если присмотреться, видно, что рама немного искривлена. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не дали результата необходимо снимать откосы и выгибать еще и раму.

Посмотреть все описанные выше действия можно в видео.



Регулировка и замена ручек

Достаточно распространенная проблема: ручка поворачивается с трудом. Если проблему вовремя не устранить, из-за прилагаемых чрезмерных усилий она ломается, остается короткий пенек, которым уже точно ничего не сделаешь.

Сначала о том, как сделать так, чтобы ручка снова закрывалась легко. Запорные механизмы в первую очередь нужно очистить и смазать. Сначала удаляют накопившуюся пыль и грязь, протирают насухо, затем все подвижные части смазывают. Использовать нужно чистые масла, без щелочей и кислот. Лучший вариант — машинное масло, можно любой аналог или современное средство из баллончика.

Места для смазки пластикового окна

Смазав все трущиеся и двигающиеся части, несколько раз открываете/закрываете створку, поворачиваете ее на петлях. Все должно двигаться ровно, без рывков.



Если и сейчас есть проблемы, скорее всего в процессе регулировок или изменений геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прижиматься к раме. Тогда и ручка поворачивается легко. Подвиньте створку и попробуйте снова.

Теперь о том, как поменять ручку. Крепеж, на котором она держится, спрятан под декоративной накладкой. Если присмотритесь, увидите, что есть тонкая крышечка. Беретесь за нее пальцами или поддеваете ногтями, тяните слегка на себя и поворачиваете в одну из сторон. Открываются два болта. Их выкручивают, ручку снимают, ставят на ее место новую.

Крепеж скрывается под декоративной накладкой

Мы рассмотрели самые широко распространенные проблемы и методы их устранения. Теперь для вас не проблема не только регулировка пластиковых окон, самостоятельно вы можете сделать и мелкий ремонт. Также можете сами проводить сервисное обслуживание (смазка раз в год).

Как перевести пластиковые окна в зимнее положение

Современные стеклопакеты обеспечивают комфортный микроклимат в помещении. Однако они также нуждаются в периодических регулировках. Так, предусмотрена возможность настройки степени прижатия полотна к раме в зависимости от сезона, о которой мало кто знает. Сделать это не сложно своими руками с помощью ключа-шестигранника, отвёртки или вручную в зависимости от вида запорных устройств.

Содержание:

Зачем регулировать

Разные режимы нужны по одной простой причине – смена времён года. Соответственно, происходит периодическое падение или повышение температуры. Возможность закрывать окна более плотно (или, наоборот, менее плотно) увеличивает доступ свежего воздуха в комнату в летний период и уменьшает отток тепла наружу зимой.

Если окно будет постоянно эксплуатироваться в «зимнем» режиме, то это приведёт к быстрому износу уплотнителя из-за постоянно высокого прижимного давления на него. Если оставить летний режим на холодный период, то в комнате будут сквозняки и значительные потери тепла. Как правило, при монтаже окна выставляются в нейтральном режиме (весна/осень), а при смене сезона (то есть 2 раза в год) рекомендуется проводить соответствующие настройки.

Проверка герметичности

Готовить пластиковые окна к зиме нужно до наступления первых заморозков. Необходимо провести профилактический осмотр и проверить герметичность следующими способами:

В закрытом положении проведите рукой вдоль всего периметра створки. При холодной погоде и наличие щелей уже так можно почувствовать сквозняк.

Аккуратно проведите вдоль линии примыкания окна зажженную спичку или зажигалку. Отклонение пламени укажет на наличие щелей.

Поместить лист бумаги между створкой и рамой, и плотно закрыть окно. Затем попытаться вытащить его – если это удалось, прилегание неплотное и окно нуждается в регулировках. Важно проверить таким образом каждый участок соприкосновения полотна и рамы.

Типы регулировочных механизмов

Регулировка степени прижатия створки к раме производится с помощью запорных механизмов (цапф), расположенных на боковых и верхних торцах створок. Внешний вид, количество и место расположения этих устройств может различаться в зависимости от производителя и ценовой категории стеклопакета.

К самым распространённым относятся:

Круглые. На таких цапфах есть какая-то отметка (чёрточка, риск, точка, звёздочка). Если она направлена в сторону помещения, то окно выставлено на «зимний» режим, на улицу – «летний», вверх – «нейтральный».

Овальные. Вертикальное положение – «лето», горизонтально – «зима», по диагонали – стандартная «нейтраль».

Эксцентрики под ключ. Смещение в комнату – «зимний» режим, наружу – «летний», строго посередине – «нейтральный».

Регулировка в зависимости от бренда

Производители стеклопакетов комплектуют свои изделия разными видами фурнитурой разных брендов, регулировка которой может иметь некоторые отличительные особенности:

«Масо». Цапфы этого бренда достаточно крупные овальной формы, что позволяет проводить настройку обыкновенными пассатижами или гаечным ключом.

«Torx». Выпускает самую надёжную и прочную запорную фурнитуру. Регулировка проводится с помощью шестигранного ключа или шлицевой отвёртки.

«Roto». Запорные механизмы этой компании имеют круглые головки. Для их поворота нужен специальный ключ соответствующей формы.

Как переключать режимы

Количество регулировочных цапф может быть разным, но настраивать нужно каждую.

На круглой цапфе, в зависимости от производителя имеется точка или риска, указывающая в каком положении она находится.

Переключение в «зимний» режим:

Повернуть эксцентрики по часовой стрелке до разворота риски (или перемещения других видов цапф) в сторону комнаты.

Проверить степень прижима, зажав между створкой и рамой обычный лист бумаги – он должен плотно держаться, если регулировка выполнена правильно. В противном случае нужно проводить дополнительные настройки прижима.

Перевод в «летнее» положении выполняется аналогично. Риска (метка) должна быть обращена наулицу.





Также, посмотрите подробную видеоинструкцию, если остались вопросы:

Другие способы регулировки

Если после выставления «зимнего» положения в комнату всё равно поступает холодный воздух, то проблема может быть в неправильной геометрии створки. Обычно провисание или перекос возникают на давно установленных стеклопакетах. Часто это можно заметить визуально или по характерному звуку.

Корректировку положения современных окон можно проводить в нескольких плоскостях – главное, знать, где расположены соответствующие регулировочные винты. Из инструментов понадобится ключ-шестигранник и, возможно, плоская отвёртка. Предварительно нужно снять накладки, закрывающие петли – удобно это делать, когда створка открыта на режим «проветривание».

Снимаем заглушку с нижней петли

Большинство конструкций стеклопакетов имеют следующие регулировки:

По вертикали. Осуществляется вращением верхнего винта нижней петли. Для поднятия створки вверх поверните его по часовой стрелке, для опускания – против.

Поднимает или опускает

По горизонтали. Регулируются торцевым нижним винтом на нижней петле. Поворот по часовой стрелке притягивает раму к петлям соответственно в верхней или в нижней части. Часто к нему затруднён доступ из-за близкого прилегания к откосу. В этом случае нужно открыть раму и провести настройки с внутренней части створки – этот винт двусторонний.

Регулировка прилегания нижнего угла. За эту настройку отвечает нижний винт нижней петли. Он есть не на всех конструкциях стеклопакетов! Не путать его с боковым нижним винтом регулировки по горизонтали! Если дует со стороны самой петли

Регулировка прилегания верхнего угла. Нужно получить доступ к эксцентрику в верхних ножницах. Для этого створка должна быть одновременно открыта в двух положениях: поворотном и откидном. Сначала открыть окно в сторону, затем повернуть ручку вверх и наклонить раму. Максимальный прижим выставлен тогда, когда метка (риска) обращена в сторону створки, минимальный – наоборот.

Регулировка ответных планок. Эти детали могут разболтаться в процессе эксплуатации. Нужно их осмотреть визуально и при необходимости опустить или поднять.

Рекомендуется после каждых двух поворотов винта проверять положение створки, чтобы не перетянуть её в обратном направлении, особенно, если у вас нет подобного опыта регулировки прижима и положения окна. При поднятии-опускании периодически открывайте-закрывайте створку в режим «проветривание» и следите за тем, чтобы она не цепляла раму. При регулировках влево-вправо открывайте-закрывайте раму в поворотном режиме и наблюдайте, как она входит в раму.

Ошибки при регулировке

Не стоит переводить в «зимнее» положении только что установленный стеклопакет. Резкое давление на новый резиновый уплотнитель может вызвать его необратимую деформацию, после ослабления нагрузки он не вернётся к первоначальной форме.

Неравномерность прижатия. После проведения всех работ нужно проверить степень прилегания окна по всему периметру с помощью того же листа бумаги или визуально. Неравномерная нагрузка на разных участках также приведёт в деформации прокладки и появлению сквозняков.

С наступлением лета обязательно ослабить прилегание, так как все материалы при более высоких температурах расширяются, и, соответственно, увеличивается давление между деталями стеклопакета.

Как видно, настройка сезонного положения окна не представляет никаких трудностей. С поставленной задачей справится любой человек без подготовки. Понадобятся самые простые инструменты, которые есть в любом доме. Смена режимов позволяет обеспечить наиболее комфортный микроклимат в помещении и уменьшить степень износа уплотнителя и крепежных деталей, значительно продлевая таким образом срок службы оконных конструкций.

Помимо описанных корректировок положения окна не забывайте об элементарных правилах ухода и эксплуатации: смазывайте петли машинным маслом, уплотнитель специальной силиконовой смазкой, не нагружайте открытые створки, до конца поворачивайте ручку при открывании. Это поможет предотвратить крупные поломки фурнитуры и всей конструкции.

Полезное видео по уходу за фурнитурой:

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна

Створки пластикового окна могут плохо функционировать и продувать не только по истечении долгого срока эксплуатации. Как правило, при таких проблемах не нужен капитальный ремонт окон. Достаточно выполнить их регулировку.

Регулировка окна требуется в следующих случаях:

при некачественной установке (не произведено выравнивание по горизонтали или вертикали);

при естественном износе конструкции;

при провисании оконной створки (открытое окно цепляет фурнитуру или оконную раму);

при недостаточно плотном закрывании створки (дует).

На самом деле такой ремонт, как регулирование пластиковых окон, вполне можно осуществить самостоятельно, не имея при этом специальных умений и навыков. При правильном выполнении всех работ ваше окно прослужит еще долгое время.

Инструкция по регулировке

Как отрегулировать пвх

Инструкция по регулировке окон

Для выполнения несложных операций по ремонту, необходим шестигранный ключ для регулировки окон (№ 4).

Как отрегулировать пластиковые rehau?

Окна из профиля rehau зарекомендовали себя как качественные и надежные конструкции. Регулировка рехау, зависит от типа и качества фурнитуры. Регулирование окон с фурнитурой Siegenia Aubi будет несколько иной, чем с фурнитурой МАКО или Winkhaus. В одном случае достаточно будет подтянуть крепежные шурупы, а в другом — нужно снять створку.

Регулировка по горизонтали

Несложную регулировку по горизонтали, чтобы избавиться от скоса рамы или при необходимости ее сдвинуть, можно осуществить и самостоятельно. Достаточно простой является регулировка окна с фурнитурой Siegenia Aubi.

Горизонтальное регулирование пластиковых окон с этой фурнитурой осуществляется на оконных петлях. В них есть отверстия под шестигранный ключ. При открытом окне ключ следует вставить в отверстие и вращать по часовой стрелке. При этом створка отходит от петли и нижняя часть, противоположная петле опускается. Нижний навес можно отрегулировать с наружной стороны при закрытом окне. Возможность сдвига составляет не более 2 мм.

Регулировка по вертикали.

Такая регулировка возможна при помощи нижней навесной петли. Для этого нужно откинуть ее колпачок. При вращении по часовой стрелке створка поднимется, против – опустится. Регулировка возможна с погрешностью в 2 мм.

Чтобы таких проблем не возникало рекомендуется при возможности избегать большой ширины створки (более 1 м), которая в конечном итоге приводит к провисанию при частом открывании окна. В противном случае с такими широкими створками по нескольку раз в год придется обращаться к специалистам.

Регулирование прижима створки

Прижим – это плотность закрывания окна. Проверить прижим очень просто: для этого нужно закрыть окно, и поднести зажженное пламя спички. Если оно колеблется, то есть щель. Если не плотно закрывается окно с фурнитурой Roto , то осуществляют регулировку эксцентриками, которые располагаются по периметру. При повороте ручки эксцентрики заходят за прижимные площадки. Чтобы прижать створку к раме нужно сдвинуть эксцентрик по часовой стрелке, для ослабления – против. Старайтесь не изменять положение эксцентриков сильно: поворота на 2 мм вполне достаточно. Все эксцентрики должны быть в одинаковом положении. Насколько плотно прижата створка к раме, можно определить с помощью специальной риски. Если она направлена к уплотнителю, то створка плотно прижата к раме, если – в обратную сторону, то прижим ослаблен. В некоторых профилях эксцентрики можно повернуть гаечным ключом или плоскогубцами.

Другие виды фурнитуры прижим створки могут осуществлять пластинами. С петельной стороны существует прижимный механизм с язычком: при выдвинутом язычке створка сильно прижата к раме, и наоборот. Для окон с левыми петлями для плотного прижимания ключ надо вращать против часовой стрелки, для правостороннего расположения петель прижим требует вращение ключа по часовой стрелке. Данный вид регулировки можно осуществлять в зависимости от сезона: зимой — прижимать, летом – ослаблять. Свободный прижим позволит резиновым уплотнителям прослужить несколько дольше. Регулировка возможна до 0,8 мм.

Если такая регулировка не принесет результатов, то нужно вызвать специалиста.

Ремонт ручки

Если вам необходимо заменить или просто закрепить ручку, можно повернуть ее основание на 90 градусов. При этом вам откроются винты, которые прикручивают ручку к раме. Их требуется открутить отверткой. Далее следует снять старую ручку и на ее место старыми винтами прикрепить новую. Если вам необходимо установить пластиковую гребенку, то ее крепят под основание ручки. Нужную фурнитуру для самостоятельного регулирования пластиковых окон можно приобрести в строительных магазинах. В такой же последовательности при необходимости можно установить оконную ручку с замком и детский замок, препятствующий открыванию окна ребенком.

Если вдруг оконная ручка не поворачивается, и окно не закрывается, то паниковать не следует. В данном случае просто неправильно сработал блокиратор поворота ручки. Для такого ремонта необходимо вначале определить марку фурнитуры по названию, написанному на металлическом запоре. Для фурнитуры марки «AUBI» нужно найти в районе ручки тонкую металлическую пластинку с пружинкой. При строго вертикальном положении створки нужно плотно прижать пластину к уплотнителю и повернуть ручку в режим открытого положения. Теперь можно спокойно закрыть окно.

Марки фурнитуры «Roto», «GU», «Winkhaus» ниже ручки имеют язычок, торчащий под углом к раме. Необходимо надавить на язычок и повернуть ручку в нужном направлении. Если ваши действия не увенчались успехом, то возможно возникла температурная деформация. При этом язычок может проскальзывать мимо ответного элемента, установленного на раме. В этом случае необходимо открыть окно и найти этот ответный элемент, которого должен касаться язычок. Его следует открутить и между ним и рамой вставить пластиковую подкладку. Сцепление блокиратора и ответного элемента ручки при этом увеличится, и ручка вновь будет функционировать.

Если поворот ручки требует определенных усилий, то все подвижные детали (эксцентрики, петли, прижимные механизмы и площадки) необходимо тщательно смазать. Смазывать можно машинным маслом при помощи масленки или ватной палочки.

Замена уплотнителя

Эта операция легко выполняется: уплотнитель нужно вытащить из паза, и, не растягивая, вставить новый. При скрипе уплотнителя можно смазать его силиконовой смазкой. Машинное масло использовать не рекомендуется. Уплотнители меняются раз в 10-15 лет.

Если самостоятельно отрегулировать не получилось, то возможно дело в поломке механизма фурнитуры. Поврежденные элементы необходимо заменить новыми. Такие работы должны быть проведены специалистами.

Также необходимо учитывать, что детали фурнитуры необходимо беречь от загрязнения, строительных растворов, краски. Нельзя ни в коем случае использовать чистящие средства, содержащие в своем составе агрессивные соединения, которые могут повредить поверхностный защитный слой фурнитуры.

Если вы не разобрались или вам требуется серьезный ремонт фурнитуры, то необходимо обратиться к профессионалам. Ведь неправильная регулировка окна может в конечном итоге привести к полному выходу его из строя.